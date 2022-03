‘Eindhovense terreurverdachten hadden het niet over aanslag op ASML, maar over een coronabom’

Update Opgepakte Eindho­venaar (38) is spil in bende achter mensenhan­del: vrouwen gedwongen tot prostitu­tie

EINDHOVEN - Zeker tien vrouwen werden gedwongen tot prostitutie en moesten een deel van hun geld afstaan. Spil in de vermeende bende achter deze mensenhandel is een Eindhovenaar (38). ,,Vrouwen ronselden andere vrouwen die ze kenden vanuit de prostitutie of vanuit de hulpverlening.”

15 maart