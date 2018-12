Eindhovense verdachte (23) van betrokkenheid bij dood studente Sarah blijft voorlopig vastzitten

De verdachte werd woensdag aangehouden op het station Eindhoven. Hij heeft ook roots in Eindhoven, maar woont nu in Rotterdam.

Sarah Papenheim werd afgelopen woensdag dood aangetroffen in het studentencomplex De Stor aan de Kralingse Kerklaan in Rotterdam. Ze is door messteken om het leven gebracht. Het is nog onduidelijk wat de exacte aanleiding voor de steekpartij was. Andere studenten stelden dat Sarah regelmatig door de verdachte werd lastiggevallen. Hij woonde in hetzelfde studentencomplex als Sarah.