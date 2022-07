Eindhovense verdachte van Vlaamse dubbelmoord verzet zich tegen uitlevering aan België

Eindhoven­se woontoren krijgt eigen stroomfa­briek op het dak: ‘Iemand moet de eerste zijn’

EINDHOVEN - De bouw van een eigen stroomfabriekje bovenop de Eindhovense woontoren Haasje Over is maandag gestart. Als dat een succes is, kan het zomaar zijn dat meer hoge gebouwen in de stad op deze manier stroom gaan opwekken. Corporatie Trudo ziet het graag als een voorbeeldproject.

