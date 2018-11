Eindhovense verrassing voor jarige Engelse veteraan

Of het ED een oproep aan de lezers kon plaatsen. Zodat ze een kaartje konden sturen voor de 97ste verjaardag van de Engelse oorlogsveteraan Bill Pendell op 18 november. Dat verzoek kwam van Frank van Dijk van de stichting 18 September, die zich al jaren onvermoeibaar inzet om de Eindhovense herdenking van de bevrijding uit te bouwen. ,,Als we honderd kaarten kunnen verzamelen, sturen we die naar zijn huis in Stanford in the Vale, een dorpje in de buurt van Oxford”, zei Van Dijk in oktober.