Eindhovense woning aan Lemmenslaan op slot na drugsvondst

Hoe ‘Karim Rekiki’ voor altijd verbonden is aan PSV (en in beeld blijft)

‘Karim Rekiki’ komt donderdag niet in actie tegen PSV, dat woensdag naar Sevilla reist. Als hij de supportersgroepen van PSV in Spanje of Eindhoven tegenkomt, is de kans groot dat zijn liedje weer eens van stal wordt gehaald.