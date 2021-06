Eindhovense zanger Lirical komt met splinternieuwe EK-hit: ‘Het is een anthem en lekkere dansplaat’

Marktkraam in Eindhoven straks letterlijk om de hoek, nieuwe opzet met visboer en foodtrucks in de wijken

1 juni EINDHOVEN - Een pizzabus, groenteboer of viskraam, ze kunnen straks in Eindhoven een standplaats huren bij een van de wijkcentra in de stad. De gemeente komt binnenkort met een voorstel dat dit mogelijk moet maken. Er zijn twintig locaties in beeld.