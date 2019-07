Eindhovense Zwarte Piet blijft bruin, intochtcomité wil wel meer multicultureel karakter intocht

Geen standaard Zwarte Piet

,,Men kijkt toch terug naar mij. Dat drukt best wel op me”, zegt Leontine van Kollenburg, voorzitter van het intochtcomité. Ze deed zelf ook mee aan de dialoogsessies. ,,Wat de kleur betreft zal er in Eindhoven weinig veranderen, zo sta ik er nu in. Omdat er al zoveel is aangepast. Alleen de ondergrond blijft bij ons donkerbruin. De lippenstift varieert met de kleur van het pak. En ik speel enorm met haardrachten, met de namen van de Pieten, oogschaduw, glitter. Ik creëer mijn eigen volk, dat lost staat van de standaard Zwarte Piet", legt ze uit. Het vooroordeel van ‘blackface’ bestaat hier volgens Van Kollenburg al niet meer. ,,Dan hou je het stukje ‘discriminatie’ over. Alleen, dat kan ik met mijn feestje niet veranderen. Dat is een gevoel. Ja, als ik nu de kleur zou veranderen, dan doe ik het heel erg goed voor de mensen die daar last van hebben. Maar dan zou ik bij wijze van spreken de hooligans voor mijn neus krijgen.”