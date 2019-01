Eis twee jaar cel tegen kassière na overval Jumbo in Eindhoven

Het was de intuïtie van de politie die zei: hier klopt iets niet. Bij een overval op de Jumbo aan het Eindhovense Nederlandplein op 20 juli 2017, had de leidinggevende kassière zich apart gedragen.

Toen ze met een mes werd bedreigd door een van de twee overvallers, had ze niet meteen geld uit de kassa gegeven. Ze was met de daders naar de kluis gelopen. Daarbij had ze een van de mannen bij de bovenarm gepakt, alsof ze hem wilde leiden. De kluisdeur in de supermarkt stond open. Twee andere deuren op weg naar de kluis die dicht hadden moeten zijn, waren evenmin op slot.

Plastic zak

Nadat de plastic zak waar ze geld in had gestopt was gescheurd, pakte ze een andere tas om de buit in te doen. En toen de daders alweer buiten waren, liep ze achter hen aan om geld dat nog bij de servicebalie had gelegen, na te brengen.

De officier van justitie had dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch niet veel twijfel over het gebeuren. De 19-jarige Eindhovense kassière zat volgens hem in het complot. Als bewijsmateriaal had hij ook nog het relaas van een politievrouw die undercover met de Eindhovense aanpapte op de luchtplaats van het politiebureau. Tegen haar had de kassière onder meer gezegd dat de daders twee Turken zouden zijn, die ze op straat had ontmoet. Twee jaar cel eiste de officier.

Stoere praat

De Eindhovense zelf ontkent dat ze iets met de hele overval heeft te maken. Op de luchtplaats had ze maar wat stoere praat opgehangen om van het gesprek met de aandringende politievrouw af te zijn. Dat de deuren naar en van de kluis open stonden, was toe te schrijven aan een collega-kassière. Ze had inderdaad geld nagebracht toen de daders alweer op de loop waren, maar dat kwam doordat die dreigend hadden gevraagd of er nog meer te halen was.

Advocate Marlieke van de Laar gaf toe dat de gedragingen van de Eindhovense vreemd kunnen overkomen, maar onder de stress van een overval, waarbij in dit geval hard werd geschreeuwd en klanten op de grond moesten gaan liggen, reageert iedereen anders.

Komt bij dat enkele maanden voor de overval een achterneef van de vrouw - Osama Attadlaoui - in Spanje was doodgestoken en dat ze hier aan trauma aan had overgehouden. Zo bezien waren de reacties van de vrouw ook weer niet zo heel raar, en zeker geen bewijs, vond de advocate. Ze vroeg om vrijspraak.