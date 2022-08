Elektrische auto van Eindhovense investeerder naar de beurs, met Neymar als boegbeeld

DDW Music Festival wordt driedaags stadsfesti­val Hit The City

EINDHOVEN - DDW Music Festival keert als Hit The City tijdens de Dutch Design Week op 21, 22 en 23 oktober terug als driedaags muziekfestival. Het wordt georganiseerd door de Effenaar en speelt zich af op tien locaties in Eindhoven. Het festival is gratis toegankelijk.

29 juli