Elfrink & De Mos | Aad geeft Van Nistelrooij advies: ‘Gutiérrez erin en Simons op links’

Joël Drommel is dit seizoen de bekerkee­per bij PSV: 'Van Benítez hoefde het niet, maar hij snapt wat voor prof Joël is’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV heeft Joël Drommel aangewezen als bekerkeeper voor dit seizoen. De 26-jarige goalie speelde in het huidige voetbaljaar nog maar één officiële wedstrijd voor PSV. Dat was het duel met Bodø/Glimt in november. Ook kwam hij een paar keer voor Jong PSV in actie.

13:37