Elfrink & De Mos | De Mos is verontrust over arbiters: ‘Scheidsrechters bepalen nu de ranglijst’

In de nieuwe aflevering van Elfrink & De Mos wordt het afgelopen voetbalweekend besproken. Over PSV, de concurrenten van de Eindhovense club én de scheidsrechters. ,,Feyenoord krijgt veel gunstige momenten mee.”

Allereerst over de toch wel benauwde zege van PSV op RKC van zondagmiddag. Ondanks een prima eerste helft van PSV-kant, werd het in de tweede helft toch weer heel spannend. De 0-1 stand werd maar net over de streep getrokken. ,,Het is toch weer bibberen geblazen voor PSV”, aldus De Mos. ,,Maar dat hebben de top vier-ploegen allemaal wel. Ajax was ook matig tegen NEC, en Feyenoord komt heel goed weg met die scheidsrechter.”

De Mos is er een beetje verontrust over. Hij ziet dat de koploper van de eredivisie -na het beklag van trainer Arne Slot van weken geleden over de in zijn ogen vele beslissingen tegen Feyenoord- nu heel veel meekrijgt. De Mos vond het ook zeker geen rode kaart voor FC Groningen-speler Määttä. ,,De scheidsrechters zijn op deze manier de ranglijst aan het bepalen.”

Bekerloting

Het duo had het ook nog over de bekerloting. PSV lootte zaterdagavond de amateurs van Spakenburg in de halve finale van de beker. Elfrink denkt dat het een makkelijke overwinning wordt voor PSV en dat de weg naar de bekerfinale open ligt. De Mos is wat minder positief gestemd. ,,Dat wordt geen appeltje-eitje. Gewoon een hele lastige pot op zo'n amateurcomplex, met kunstgras. Geloof me: dat wordt een spookwedstrijd.”

Elfrink en De Mos hebben het ook nog over de vele overtredingen op PSV-ster Xavi Simons. Het duo pleit er voor dat de dribbelaar beter moet worden beschermd door de scheidsrechters in Nederland. Bekijk de hele video hierboven.

Rik Elfrink en Aad de Mos