Elfrink & De Mos | Doorselecteren met Aad: ‘Ik zou niet twijfelen om Branthwaite te kopen’

indebuurt.nl De Nacht van de Vluchte­ling komt terug naar Eindhoven: dit wil je weten

Het is niet niks: een wandeltocht van 10, 20 of zelfs 40 kilometer. In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni gaan mensen die uitdaging aan, tijdens de Nacht van de Vluchteling. En die komt ook naar Eindhoven.