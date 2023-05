Elfrink & De Mos | ‘Er is natuurlijk wrijving, dit gaat een keer ontploffen’

De Eindhoven­sche moet titel overgeven aan de Koninklij­ke Haagsche: ‘Daar waren we niet voor gekomen’

De kwaliteit is er. ‘Zowel individueel als team’. Toch ging titelverdediger Eindhovensche Golf afgelopen weekeinde in Ommen kansloos ten onder in de finale van de nationale golfcompetitie. Ook de vrouwen van de club redden het niet in hun halve finale. ,,Balen, maar we komen er wel weer bovenop.”