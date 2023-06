Emoves gooit het over een andere boeg: urban sports voor jonge kinderen

Groep mannen op de vuist in centrum van Eindhoven, 42-jarige aangehou­den

EINDHOVEN - Een groep van ongeveer tien mannen is dinsdagavond op de vuist gegaan in het centrum van Eindhoven. De vlam sloeg in de pan toen twee bekenden elkaar troffen op het 18 Septemberplein. Volgens de politie is de aanleiding van het incident een conflict in de relationele sfeer.