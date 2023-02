Enkele vluchten vertraagd door mist op Eindhoven Airport

Nena (17) verrast haar docent op Pius X-College in SBS6-programma: ‘Ik wil haar voor alles bedanken’

BLADEL – ,,Ze is er eigenlijk altijd voor me’’, aldus Nena Martens (17) over Dayenne van Heesch, haar docent op het Pius X-College in Bladel. Als verrassing voor Dayenne heeft Nena daarom een speciale verwendag in een beautysalon geregeld.

12 februari