Ennatuurlijk legt investeringen in warmtenet stil door nieuwe wet; vertraging dreigt voor Woensel-Zuid en KnoopXL

Met video Elfrink & De Mos | ‘Als het met Luuk de Jong niet goed gaat, gaat het met PSV meestal ook niet goed’

In de nieuwste aflevering van Elfrink & De Mos bespreekt het duo het puntenverlies van PSV op bezoek bij FC Utrecht. Dit keer in een bijzondere setting, want de helft van het tweetal schittert door afwezigheid in Eindhoven.