Enorme schade bij grote brand in Eindhoven, schuurbranden slaan over naar woningen

EINDHOVEN - Meerdere woningen en schuren aan de Cornelis Trooststraat in Eindhoven staan zondagochtend vroeg in brand. Hierbij raakte zes woningen beschadigd, waarvan drie huizen grote schade hebben. De brandweer rukte groots uit naar de straat. Niemand raakte bij de brand gewond. Wel moesten ongeveer 18 mensen hun huis verlaten.

De brand ontstond rond 06.30 uur in een schuur. Volgens een van de bewoners probeerden zij eerst zelf het vuur te blussen met een tuinslang, maar sloeg het vuur snel om zich heen. De brand verspreidde zich naar drie andere schuren in de straat.

Daarna sloegen de schuurbranden ook over naar meerdere woningen. Bij de brand ontstond veel rook. Volgens de brandweer is de schade aanzienlijk. „Een van de woningen stond volledig in brand, tot aan de nok”, zo laat de woordvoerder van de brandweer weten.

Eerst kwam alleen een brandweerwagen naar de straat. Al snel werden twee extra bluswagens en een hoogwerker opgeroepen. Meerdere bewoners moesten hun huizen verlaten. Enkele tientallen mensen staan op straat naar de brand te kijken. Een vrouw ademde rook in en werd in een ambulance nagekeken. Vanwege de bluswerkzaamheden is een deel van de straat afgesloten.

NL-alert

De brandweer laat via een bericht op twitter weten dat omwonenden niet meer hoeven te bellen met de meldkamer. De brandweer doet metingen en adviseert bij last van de rook ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Hiervoor werd ook een melding via NL-alert verspreid in de regio. Volgens de brandweer was de rook rond 08.00 uur nagenoeg weg en zal de melding worden ingetrokken.

Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Een team van de brandweer is opgeroepen onderzoek te doen naar de brand. Volgens de woordvoerder gaat dat lastig worden „Als er zó fel en intens een brand heeft gewoed dan is het heel moeilijk om sporen te vinden.”

Stichting Salvage is opgeroepen om slachtoffers van de brand bij te staan en de schade te bekijken.

Volledig scherm Meerdere woningen en schuren aan de Cornelis Trooststraat in Eindhoven staan zondagochtend vroeg in brand. © Fotopersburo Bert Jansen/Arno van der Linden

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's