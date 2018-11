Enrique Iglesias zoent minutenlang met Eindhovense superfan (39) in Ziggo Dome: ‘Mijn vriendje gunt het mij’

VIDEOEINDHOVEN - Minutenlang dansen én zoenen met je idool, het is een droom van velen. Een Eindhovense fan van Enrique Iglesias overkwam het. De 39-jarige Josephina werd vrijdagavond in de Ziggo Dome het podium op gevraagd en mocht vervolgens minutenlang dansen én zoenen met haar grote idool. ,,Ik dacht: is dit echt? Wat moet ik nu doen?”

Enrique Iglesias staat erom bekend dat hij tijdens liveshows zijn vrouwelijke fans wel eens een flinke pakkerd wil geven, maar nochtans weet Josephina niet wat haar overkomt als ze, ten overstaan van duizenden gillende vrouwen, minutenlang zeer intiem mag zijn met de Spaanse hunk.

Verbazing

Op de beelden die momenteel rondgaan op YouTube en Facebook is te zien hoe Iglesias zijn megahit ‘Hero’ opdraagt aan de Eindhovense. Hij blijft minutenlang om haar heen dartelen, knuffelt intiem en geeft haar tot wel zes keer een zoen vol op de mond. De Ziggo Dome gilt en krijst het uit van verbazing.

Op dat moment gaat er ‘van alles door haar heen’, zegt Josephina in gesprek met Shownieuws. Ze had stiekem al over het moment gefantaseerd. ,,Ik dacht: als ik er sta, doe ik het gewoon”, vertelt ze trots. ,,En hij ging niet achteruit, dus ik pakte hem vol op z’n bakkes!”

‘Hij vindt dit oké’

Tegen het einde van de liefdesdans vraagt Iglesias of Josephina getrouwd is. ,,Ik zei: nee, ik heb een vriendje, hij is oke. Maar ik bedoelde: hij vindt dit oke! En hij gunt het mij natuurlijk ook, voor Enrique Iglesias mag ik een uitzondering maken, haha”, vertelt ze tegen de showbizzsite.

Bestverkopende Spaanstalige zanger

Iglesias stond vrijdagavond na vier jaar weer op Nederlandse bodem. De Spaanse zanger brak in 1999, na drie Spaanstalige albums, door met zijn eerste Engelstalige plaat Enrique. Met hits als Bailamos, Rhythm Divine en Could I Have This Kiss Forever met Whitney Houston stond hij wereldwijd in de hitlijsten.

Inmiddels zijn er tien studioalbums en in mei verscheen zijn nieuwste single Move to Miami. Met wereldwijd meer dan 150 miljoen verkochte albums is Iglesias de bestverkopende Spaanstalige zanger.