‘Er vielen bijna doden’ in het drugslab van de bende van Harry P.

Dit zijn voor PSV de financiële en sportieve gevolgen bij een tweede óf derde plek in de eredivisie

PSV had plaatsing voor de Champions League-voorrondes zondag kunnen veiligstellen, maar faalde tegen sc Heerenveen. De club peurde met een late 3-3 nog wel een punt uit de wedstrijd, waardoor zondag een remise bij AZ sowieso volstaat voor plek twee in de eindstand. Het kan dan ook nog misgaan voor de Eindhovenaren, want bij verlies in Alkmaar is er een scenario waardoor PSV derde kan worden. Ajax moet dan wel winnen bij FC Twente.