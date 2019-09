Er was al een landelijke anti-drugseenheid in de jaren 90, maar die is een stille dood gestorven

Toen Mitroglou alleen nog maar de baard in de keel had: ‘Natuurlijk was hij veel te goed voor ons’

6:35 Of hij nou op de bank zit, invalt of in de basis speelt: Kostas Mitroglou trekt de aandacht. In aanloop naar PSV-Ajax ging het ED terug naar de jeugdjaren van de nieuwe Duitse Griek van PSV. Op bezoek in Neukirchen-Vluyn.