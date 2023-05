Erdal is bijna 20 jaar eigenaar van Grieks restaurant Delphi: 'Ik ben begonnen als afwashulp'

indebuurt.nlErdal Dede (48) is al bijna 20 jaar eigenaar van Grieks restaurant Delphi op de Markt in Helmond. Voorheen was dit restaurant bekend onder de naam Yasas. “In 1994 begon mijn horecacarrière als afwashulp in een restaurant in Deurne. Ik wilde maar één ding: en dat was doorgroeien.”