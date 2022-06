Ereburger van de stad, maar deed Gerbrands niet gewoon zijn werk?

Carla en Pierre van der Wielen zijn 60 jaar getrouwd; de liefde spat er nog van af

EINDHOVEN - De liefde spat er na zestig jaar nog af bij Carla (76) en Pierre (78) van der Wielen-van de Kruis. ,,Het is echte liefde. Die vrouw wil ik nooit kwijt”, zegt Pierre. Carla lacht en zegt: ,,Hij is een knappe vent. Heel lief en zorgzaam. We zitten ’s avonds nog steeds hand in hand op de bank.”

