Eric kan niet zonder zijn fiets en die is gestolen. Wie o wie heeft hem gezien of weet waar hij is?

EINDHOVEN - Eric Frankenmolen zit met zijn handen in zijn haar. Vorige week is zijn aangepaste ligfiets gestolen. Zonder zijn fiets is hij zijn zelfstandigheid kwijt.

,,In onze ogen is het een chaos op dit moment. We hebben al genoeg meegemaakt”, verzucht de bijna tachtigjarige moeder van Eric, mevrouw Frankenmolen-Bik. We spreken met haar, omdat Eric niet-aangeboren hersenletsel heeft en niet kan praten.

Woensdagmiddag 22 februari is zijn driewieler ligfiets gestolen. In de buurt van de begraafplaats St. Paulus-H. Antonius van Padua op de Boschdijk kreeg Eric Frankenmolen rond 16.00 uur een lekke band. Hij heeft zijn fiets met twee stevige sloten op slot gezet. De fietsenmaker zou diezelfde dag de fiets nog komen halen. Alleen terplekke aangekomen, bleek de fiets verdwenen. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Bergbeklimmer

Eric was een actieve bergbeklimmer, maar kreeg in 2006 een ongeluk in de bergen waardoor hij in coma raakte. Hij heeft een lang proces van herstel achter de rug. Vanwege zijn handicaps heeft hij een aangepaste fiets die hij dagelijks nodig heeft voor zijn afspraken en therapieën. Mevrouw Frankenmolen: ,,Ik breng hem nu iedere dag overal naar toe en daar lijdt hij onder. Hij is zo ontzettend graag zelfstandig. Hij wil niemand tot last zijn.”

Eric stuurde een dringende oproep: ,,Wie weet waar mijn fiets is gebleven? Ik wil de persoon of personen die weten waar mijn fiets momenteel is met klem willen vragen om te melden waar ik mijn fiets kan vinden, want ik ben erg afhankelijk van deze fiets. Met mijn driewieler krijg ik weer mijn zelfstandigheid en vrijheid terug.”

Eric woont in woonvorm De Silverenberg. Wie iets gezien heeft of weet waar Erics fiets is kan contact opnemen met telefoonnummer 040-2932200. Eric kan zelf niet aan de telefoon komen, maar de begeleiders van de Silverenberg zijn op de hoogte.