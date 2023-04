Ernstig ongeluk tussen fietser en motor in Mierlo, traumahelikopter vliegt uit voor gewonden

Lesgeven geeft kunstenaar Caroline Teesing al 25 jaar voldoening en een zeker inkomen

EINDHOVEN - 25 jaar geleden had beeldend kunstenaar Caroline Teesing haar eerste cursist. Sindsdien heeft ze talloze amateurs geholpen hun weg in beeldhouwen te vinden. In het Paasweekend toont de huidige lichting zijn favoriete werken.