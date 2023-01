Ervaren Helmondse winkeldief (60) moet zich vanuit de cel laten begeleiden na palingdiefstal

Zedendelin­quent onder invloed van drank en drugs opgepakt in Eindhoven: poederres­ten onder neus zijn ‘verf’

EINDHOVEN - Een zedendelinquent is dinsdagmiddag in een woning in Eindhoven aangehouden omdat hij nog 540 dagen gevangenisstraf had openstaan. Hij was onder invloed van cocaïne, alcohol en medicijnen en om hem heen lagen allerlei messen.

19 januari