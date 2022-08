Esther van Kraaij groeit met haar Siki Kinderwinkel: ‘Ik koop in wat ik leuk vind. Geen geijkte kleding, onbekende merken, gewaagdere spulletjes’

Een extra motivatie om haar droom te gaan verwezenlijken, was dat ze voor haar eigen kinderen geen leuke kleding kon vinden. ,,Ik zocht aparte kleding, kwalitatief goed, van goede materialen en draagbaar.”

In 2005 begon Esther van Kraaij met Siki Kinderwinkel op de Geldropseweg. De kinderkleding-business trok haar al langer. Ze was werkzaam in de hulpverlening op een pedagogisch instituut en als voogd voor minderjarige asielzoekers. Na de geboorte van haar eerste twee kinderen, wilden ze vier dagen werken als hulpverlener niet meer combineren met het moederschap. Ze nam ontslag en ging plannen maken voor een eigen kinderkledingzaak. Haar derde kind was op komst en na anderhalf jaar was haar eigen zaak een feit.

Eigen stijl

In haar winkel heeft ze haar eigen stijl gecreëerd. Haar motto: ‘Durf te durven’. ,,‘Urban-hip’ zou ik het willen noemen. Draagbaar en apart. Ook voor jongens. Ik koop in wat ik leuk vind. Geen geijkte kleding, onbekende merken, gewaagdere spulletjes.” Dat doet ze nog steeds en inmiddels ook voor een puberlijn tot 18 jaar, nu haar kinderen ook groter zijn.

Vorig jaar is Van Kraaij vanuit Urbanshopper verhuisd naar de Leidingstraat op Strijp-S in een spiksplinternieuw pand. ,,Corona heeft er wel ingehakt. Het was een pittige tijd. Heb je net geïnvesteerd en komt er toch weer een lockdown. Maar ik ziet hier op een perfecte plek. De vibe is goed.”

Haar grote vaste klantenkring, uit heel de regio, weet haar ook daar te vinden. Mensen komen bij haar omdat ze iets anders willen. ,,Kopers krijgen veel complimenten over hun kledingkeuze en daar doe ik het voor. Ik groei nog steeds. Klanten van vijftien jaar terug komen nu nog steeds met hun pubers.”

Goed team

Met een paar man personeel runt ze de zaak. Alhoewel personeel noemt ze haar medewerkers niet. ,,Het is belangrijk dat zij voelen dat het ook hun zaak is. Zij gaan ook mee orderen, want dan staat iedereen achter de collectie. Samen zijn we een goed team. De een kan goed stylen, de andere is online een kei.”

De toekomst ziet Van Kraaij positief tegemoet. ,,Ik wil blijven inspireren en blijf op zoek gaan naar bijzondere kleding. Zo van ‘wow, dat is echt anders’. Het leuke van zo ondernemen is dat je je eigen ding kan doen. Ik ben ook altijd veel bij mijn kinderen geweest.”

En over kinderen gesproken, staat de volgende generatie klaar? ,,Mijn zonen niet. Mijn dochter Mikke (21) wil niet zo zeer in de kleding maar wel de marketingkant. Zij werkt aan de website sikikinderwinkel.nl en heeft bijvoorbeeld de reclameposters gemaakt.”