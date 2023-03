Eten voor het goede doel in Nuenen: maaltijd om geld op te halen voor Keniase landbouwprojecten

De maaltijd wordt georganiseerd door de werkgroepen ontwikkelingssamenwerking van de kerken in Nuenen (ZWO en MOV), in samenwerking met dorpsgenoot Greet de Bruijn, verbonden aan de stichting MOV Eindhoven.

Veel last van droogte

Kenia heeft veel last van de droogte. Om de droogteperiode te overbruggen wordt met de opbrengst gezorgd voor een waterpomp, watertank en zaaigoed. Ook worden er trainingen van gegeven, zodat er voldoende kennis is om zelfstandig verder te kunnen boeren.

De maaltijd vindt plaats op vrijdag 10 maart vanaf 18 uur in De Regenboog. Kosten 10 euro. Opgeven via info@solidariteitsmaaltijd.nl of via solidariteitsmaaltijd.nl. Betaling op de avond zelf. Een aanvullende donatie wordt gewaardeerd.