Even niet zorgen voor je partner met dementie: mantelzorgers lunchen samen in het Philips Stadion

Spreker Willy van de Kerkhof is blij dat hij zelf geen ervaring heeft met dementie. Voor de aanwezige ervaringsdeskundigen die het PSV-icoon prijst in zijn toespraak, is deze verlate paaslunch ‘een dagje uit de sleur’. Dat is het zeker voor Wim van Houtum (81). Als hij straks zijn vrouw Mia (80) ophaalt van de boerderij in Oirschot, weet zij waarschijnlijk al niet meer waar haar man is geweest.