Evoluon langer gesloten na loslaten plafondpaneel

IT-reus Atos wil deel bedrijf verkopen aan Tsjechi­sche eigenaar van voetbal­club West Ham United

EINDHOVEN – De Franse IT-reus Atos is in gesprek over de verkoop van een bedrijfsonderdeel aan de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Atos heeft een kantoor en zo’n duizend werknemers in Eindhoven.