Ex-Belvillamensen terug in Eindhoven met Villa for You vakantiehuizenverhuur

EINDHOVEN - Vakantiehuizenverhuurder Villa for You breidt uit met een vestiging in Eindhoven. Voor veel medewerkers wordt het een hernieuwde kennismaking met de stad.

Eigenaar van Villa for You is voormalig mede-eigenaar Pepijn Zijsling van het in Eindhoven gevestigde Belvilla. Bij Villa for You werken volgens een woordvoerster veel oud-medewerkers van Belvilla. Het bedrijf vestigt zich medio januari in een pand aan de Breitnerstraat.

Zijsling startte Villa for You in 2020. Samen met vier andere Belvilla-medewerkers stak hij de koppen bij elkaar nadat Belvilla was overgenomen door het Indiase concern OYO Vacation Homes. Zijsling werd daardoor gedwongen zijn aandelen in Belvilla te verkopen. Villa for You denkt als bemiddelaar in vakantiewoningen het verschil te kunnen maken door kwaliteit en persoonlijk contact te bieden.

Het bedrijf is gegroeid naar een omvang van zo’n 25 medewerkers. Het bedrijf verhuurt vakantiehuizen in Nederland, België, Frankrijk en Oostenrijk. Behalve in Eindhoven opent het ook in het Gelderse Heerde een nieuw kantoor. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerhugowaard.