Ex van doodgestoken Joeri uit Eindhoven vrij, haar nieuwe vriend verdacht van moord

EINDHOVEN - De ex-vriendin van Joeri Veenstra (31), die afgelopen weekend werd doodgestoken in Eindhoven, is weer op vrije voeten. Haar nieuwe vriend zit nog wel vast: hij wordt verdacht van moord, dan wel doodslag, en gaat veertien dagen in voorarrest.

Justitie ziet in de Bosschenaar (35) de man die Eindhovenaar Joeri Veenstra doodstak. Dat gebeurde zaterdagavond op de galerij van een appartementencomplex aan de Tellegenstraat in het Eindhovense stadsdeel Strijp. Joeri zat daar 's avonds in zijn flatwoning met een vriend en een neef aan het bier toen zijn ex-vriendin zou hebben aangebeld. “Ze had haar nieuwe vriend meegenomen”, vertelde Joeri's vader Patrick eerder tegen deze krant. Bij een confrontatie op de galerij zou deze man Joeri hebben neergestoken.

Volledige beperking

Over de eventuele betrokkenheid van de ex-vriendin laat justitie weinig los. Ondanks dat ze in vrijheid is gesteld, blijft ze nog wel verdachte in de zaak. Haar nieuwe vriend gaat 14 dagen in voorarrest, dat is de maximale periode. Dat besloot de rechter-commissaris woensdag. Na twee weken wordt bekeken of hij langer kan worden vastgehouden.

De hoofdverdachte zit in zogeheten ‘volledige beperking’. Dat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het moet voorkomen dat hij het onderzoek zou kunnen frustreren door bijvoorbeeld zijn verklaring af te stemmen met een medeverdachte of een getuige te bedreigen.

PSV en housefeesten

Joeri woonde al een paar jaar in de flat, eerst samen met zijn ex en haar zoontje. Hij was in dienst bij Ergon en werkte in de groenvoorziening. Volgens zijn vader had hij verder twee grote passies: PSV en housefeesten. De twee hadden dan ook een sterke band: „We gingen anders met elkaar om dan de meeste vaders en zonen. Ik verlies met Joeri niet alleen mijn zoon, maar ook mijn beste stapmaat, mijn vriend.”