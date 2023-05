Explosie bij drugslab op industrieterrein in Eindhoven

PSV heeft tijdens de bekerfina­le genoeg te kiezen en gaat op voor de vijftigste prijs in de clubhisto­rie

PSV mag zondag op voor de vijftigste prijs in de clubhistorie, vermoedelijk zonder grote verrassingen in de opstelling. Dat keeper Joël Drommel op doel staat, is eerder al gemeld en daar tornt Ruud van Nistelrooij niet meer aan. Na de 3-0 zege van afgelopen week was er voor hem nog genoeg reden om met zijn ploeg dingen te analyseren, waarbij bijvoorbeeld het overnemen van elkaars positie, voldoende druk op de bal en restverdediging een issue blijven.