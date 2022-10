Explosieve lading in garagebox in Eindhoven gevonden, straat in woonwijk afgezet

Stekker in PowerNest op Haasje Over; Eindhoven­se woontoren wekt nu ook echt stroom op met zonnepane­len en windturbi­nes

EINDHOVEN - Nu is dan ook officieel de stekker in het PowerNest op het dak van Haasje Over op Strijp-S in Eindhoven gestoken. Na een periode van proefdraaien levert de combinatie van zonnepanelen en windturbines nu echt duurzame stroom aan het netwerk.

24 oktober