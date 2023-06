'Export ASML-machines naar China nog verder afgeknepen door Amerika’

Waalre heeft overschot van 1,8 miljoen hard nodig: ‘Geld van Rijk niet genoeg voor stijgende kosten’

WAALRE - Waalre sluit 2022 af met een plus van 1,8 miljoen euro, maar in het gemeentehuis kijken ze met zorgen naar de financiële toekomst. De raad moet dus gaan kiezen: even wachten met plannen realiseren, de belasting verhogen of zelfs bezuinigen.