Failliete De Bakkerij en De Apotheker in Eindhoven hopen op doorstart

Rechter Eindhoven moet zich buigen over zoekgeraak­te kerststal

13 december BEST - Museumpark Bevrijdende Vleugels in Best is voor de rechter gedaagd door het Udense Museum voor Religieuze Kunst. De reden: de kerststal die het Udense museum in 2001 uitleende aan het Bestse museum is zoekgeraakt.