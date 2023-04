Familie van overleden PSV-perschef Thijs Slegers bedankt buitenwereld voor de steun

Geen leegstand in De Bus dat na halve eeuw floreert: ‘Het is meer dan een paar winkels bij elkaar’

HELMOND - Alle winkelpanden bezet, waar zie je dat nog tegenwoordig. Winkelcentrum De Bus in Helmond is bijna een halve eeuw oud, maar floreert als nooit tevoren. ,,Je hoeft niet naar de stad of naar Eindhoven, hier is alles.”