Familiebedrijf Brabantia wil zich richten op kernactiviteiten en verkoopt designmerk Dutchdeluxes

Luuk de Jong probeert het Champions Lea­gue-ge­voel over te brengen bij PSV: ‘Niet meer aan vorig jaar denken’

PSV-aanvoerder Luuk de Jong was maandag in Glasgow samen met trainer Peter Bosz bij de persconferentie van de Eindhovenaren, voor het Champions League-duel met de Schotten. Hij heeft er vertrouwen in dat PSV dit seizoen de groepsfase van het hoofdtoernooi van de UEFA kan bereiken.