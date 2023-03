FC Eindhoven is als een tijdmachine voor nostalgische Mokthar: ‘Ik zag alle poppetjes zo weer voor me’

Helmond wil niet meer praten met Den Ouden, mestverwer­ker is stomver­baasd: ‘Dit is niet gepast’

HELMOND - De gemeente Helmond had bemiddelingsgesprekken met mestverwerker Den Ouden, maar wil nu niet meer rond de tafel met het bedrijf. Den Ouden is met stomheid geslagen. ,,Het vertrouwen is ernstig geschaad.”