FC Eindhoven kaapt Haags kwartiertje, maar blijft steken op gelijkspel tegen ADO

75 minuten lang had FC Eindhoven maandagavond amper iets in te brengen tegen ADO Den Haag, dat verzuimde een hogere score dan 0-1 neer te zetten in het eerste uur. Uit het niets kopte Naoufal Bannis een kwartier voor tijd raak, en deed zo de blauw-witte storm opzetten. De ploeg van trainer Rob Penders joeg na de 1-1 tot in de slotminuten tevergeefs op de eerste thuiszege op ADO sinds 1977.

De blauw-witten wonnen maar één van de voorgaande veertig ontmoetingen met de Hagenaren en de laatste keer in het Jan Louwers Stadion was in januari 1977. Een taaie tegenstander dus.

Ook maandag leek FC Eindhoven - dat dankzij twee zeges op rij met vertrouwen aantrad - lang niet eens in de buurt te komen van een punt. Sterker nog, het was een klein wonder dat het halverwege slechts 0-1 stond. De gasten sloegen toe in minuut elf via een indraaiende voorzet van Ricardo Kishna, getoucheerd door Eindhoven-back Jasper Dahlhaus.

Piepte en kraakte achterin

FC Eindhoven had regelmatig de bal, voetbalde bij vlagen oké, maar reikte nauwelijks tot in de zestien van de fysiek sterke Hagenaren, die tussen minuut 25 en 31 enorme mogelijkheden op 0-2 kregen. Achterin piepte en kraakte het bij FC Eindhoven, terwijl Thomas Verheydt en Joël Zwarts hun inzetten van dichtbij geblokt zagen en ook eenmaal gekeerd door de heroïsch uitkomende doelman Nigel Bertrams.

Nadat ADO na de pauze opnieuw een grote kans onbenut liet, beet een door wissels van nieuw elan voorzien FC Eindhoven meer van zich af. Echt dicht bij 1-1 kwam de thuisploeg lange tijd niet, tegen een slimmer spelend ADO dat wel veel overtredingen meekreeg van arbiter Hensgens. In minuut 67 verdween een indraaiende voorzet van invaller Youness Mokhtar net langs de verkeerde kant van de paal. En dat dat lange tijd de grootste kans was, was veelzeggend.

Opportunistische voorzet

Maar toen ineens, uit het niets, was het in minuut 76 de ingevallen Bannis die zijn hoofd zette tegen een opportunistische voorzet van Tibo Persyn. De bal viel fraai over de net iets te ver voor zijn lijn staande doelman Sonny Stevens, 1-1. Na de gelijkmaker zocht FC Eindhoven nadrukkelijk naar meer en hield ADO bovenal tegen. Er waren momenten van dreiging, zoals een kopbal van Dalhlhaus van dichtbij, maar de 2-1 bleef uit.