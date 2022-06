Fe+male Tech Heroes moeten vrouwen warm maken voor high tech; ‘We doen allemaal iets magisch’

Extra hypotheek en doorwerken in vrije tijd brachten PSV én supporters De Verlenging: ‘De sfeer van De Herdgang, maar dan in het stadion’

EINDHOVEN - Het idee om te beginnen met een concertenreeks van Guus Meeuwis ontstond twee decennia geleden in het Philips Stadion, in eetcafé De Verlenging. Naast de concerten is ook die plek na twintig jaar niet meer weg te denken uit het stadion.

13 juni