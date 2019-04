Feestelijke opening padelbanen in Eindhoven-Noord

EINDHOVEN - Tennisvereniging Prinsejagt in Eindhoven-Noord is de eerste club met padelbanen in Eindhoven. Zondagmiddag was de feestelijke opening met demo’s en clinics.

Het is een feestelijke dag voor tennisvereniging Prinsejagt, zondagmiddag tijdens de officiële opening van de eerste padelbanen in Eindhoven. Het weer werkt mee, na de regen van zaterdag is het droog met een schraal zonnetje. Veel leden zijn aanwezig en tegen de tijd dat de clinics beginnen, melden de eerste belangstellenden zich.

Wat is padel?

Padel is een racketsport. Het is een combinatie van squash en tennis en wordt gespeeld op kunstgrasbanen in een glazenkooi. Het spel lijkt op tennis, maar het entreeniveau is lager, doordat het makkelijker is. Het veld is kleiner, de rackets zijn groter en de wanden doen mee.

Na het officiële gedeelte, als vrijwilligers van de club in het zonnetje zijn gezet en het lintje is doorgeknipt, is het tijd voor een demonstratie van padel met uitleg van Pieter de Leijer van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). De demo door de padeltoppers Tim van de Riet, Luuk Looijmans (beiden lid van Prinsejagt), Stijn Simons en Tiemen van Ingen trekt veel kijkers.

De Leijer: ,,Padel groeit als kool, de belangstelling blijft stijgen. In Brabant is het heel populair. Ooit is het hier in Eindhoven geïntroduceerd door Guus Hiddink op de Herdgang als een soort uitlooptraining en was toen heel populair. Nu is padel weer helemaal terug.”

Clinc

Inmiddels zijn Han en Jasper Kohar, vader en zoon, gearriveerd. Zij tennissen allebei, Jasper bij Prinsejagt en Han bij een andere club. Zij komen vandaag voor een clinic. ,,Op vakantie in Spanje speelden we al padel. We hebben daar rackets gekocht en we willen vandaag hier weer spelen”, zegt Jasper. ,,We zaten er eigenlijk op te wachten dat het hier in Eindhoven zou komen”, vult Han aan. ,,Ik hoop dat padel wat extra’s brengt voor de club, misschien stap ik dan wel over.”

Vrijwilligers in het zonnetje

Veel tennisverenigingen hebben te maken met een teruglopend ledenaantal. Met padel wil de club nieuwe leden trekken. Dat bevestigt Stijn Steenbakkers, wethouder van sport, die aanwezig is om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten, maar ook om zelf een potje padel te spelen. ,,Het is heel goed voor de vitaliteit van de club. Verenigingen en de vrijwilligers, die de club dragen, zijn heel belangrijk, daarom ondersteunen wij dit als gemeente. De club heeft alles zelf geregeld, wij staan garant voor de lening.” Iedere dinsdagavond tot en met 8 juni vanaf 19.30 kunnen geïnteresseerden vrijblijvend kennismaken met padel. Prinsejagt.nl.