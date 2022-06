Fellenoordtunnel in Eindhoven hangt vol voeten: fotografen op de knieën voor project Walk the Walk

Plan voor 125 koopappar­te­men­ten op locatie in Eindhoven waar flat afbrandde naast tankstati­on

EINDHOVEN - Een gebouw van zo'n 45 meter hoog met circa 125 koopappartementen moet vanaf 2023 verrijzen aan de Dr. Cuyperslaan in Eindhoven. Eindelijk wordt dan het gat opgevuld dat ontstond door de brand in 2013, die het flatgebouw in de as legde bij het tankstation op de hoek met de 1e Lieven de Keylaan.

