Ferdi stierf een gewelddadige dood aan de Fuutlaan: ‘Hij heeft dit niet verdiend’

Hij kan het eigenlijk nog steeds nauwelijks geloven. „Ik zie hem hier weer de hoek omlopen”, zegt Dice. Hij heeft gisteren samen met familie en vrienden zijn neef Ferdi Mathilda begraven. Veel te vroeg. 31 jaar was de Boxtelnaar, trotse papa van een dochter. Vorige week werd hij op donderdagochtend dood gevonden op een parkeerplaats aan de Fuutlaan in Eindhoven. Mathilda was met veel geweld om het leven gebracht: „Degene die dit heeft gedaan zat vol met haat en jaloezie”, zegt Dice. „Dit had hij niet verdiend. Hij was zo’n goede jongen.”