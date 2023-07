Fietsenstallingen bij Eindhoven Centraal opnieuw ingericht, nieuw plan voor Neckerspoel

Een roestvrij­sta­len koe en aardappels op Mars: futuris­tisch voedsel dit najaar te zien in Evoluon

EINDHOVEN - Waar komt het eten vandaan als mensen ooit op Mars wonen? En hoe voeden we in 2050 tien miljard mensen op een slimme manier? Vanaf 24 september kan je in het Evoluon terecht voor het voedsel van de toekomst.