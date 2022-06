Fietsenstallingen in parkeergarages en een autovrije zondag, Eindhovense jeugdraad ziet het wel zitten

Niet geremd door praktische bezwaren, gaven de leden van de jeugdraad dinsdagmiddag hun presentatie aan de echte gemeenteraad. De jeugdraad bestaat in Eindhoven uit 17 leerlingen van middelbare scholen en bepaalt zelf zijn agenda. De afgelopen twee jaar gooide corona roet in het eten maar dit jaar staan er weer twee onderwerpen op de agenda. Hoe wordt Eindhoven een schone stad en het andere thema is de verkeersveiligheid.

OV-fietsen overal beschikbaar

Het eerste thema werd dinsdag dus besproken. Namens de jeugdraad gaven Jasper Schiebaan (16) van het Sint-Joriscollege en Veronique Lagarde (16) van het Augustinianum een presentatie. Over hoe de gemeente het gebruik van deelfietsen zou moeten stimuleren bijvoorbeeld. Want waarom is de OV-fiets alleen beschikbaar op stations?

Quote Maak fietsen­stal­lin­gen van parkeerga­ra­ges, dat past helemaal bij de ambitie voor een autoluwe binnenstad Jasper Schiebaan, Jeugdraad Eindhoven

Het pleidooi voor de fiets bracht Schiebaan op het volgende probleem. ,,Want die fietsen moeten ook allemaal ergens gestald worden. Waarom bouwen we niet een aantal parkeergarages om tot fietsenstallingen. Hij hield de raad voor dat 1000 parkeerplaatsen voor auto's ook gebruikt kunnen worden voor minimaal 8000 fietsen. Dat past helemaal in de doelstelling van de gemeente om de binnenstad autoluw te maken.”

Autovrije zondag

Lagarde wilde nog wel een stap verder gaan. Van autoluw naar autovrij op één zondag per maand. ,,Er zijn al steden waar ze dit doen en het is volgens ons een goede manier om de uitstoot van CO2 te beperken. En wat de winkeliers daar van vinden? Nou mensen kunnen toch prima met hun fiets naar de stad.”

Ook in hun eigen omgeving zien de leden van de jeugdraad ruimte voor verbetering. De snoeproute rondom scholen bijvoorbeeld. Schiebaan doelde daarmee op de routes die veel leerlingen lopen als ze in de pauzes het schoolplein verlaten om in de buurt wat te eten te scoren. ,,Nu gooien ze de verpakkingen vaak op straat maar als de gemeente voldoende prullenbakken plaatst, hoeft dat niet meer.”

Geen beloftes

,,Mooie voorstellen in duidelijke en begrijpelijke taal”, zo gaf wethouder Rik Thijs de jeugdraad complimenten voor hun werk. ,,Daar kunnen we hier in de gemeenteraad nog wel wat van leren.” Aan beloftes om de plannen ook uit te voeren, waagde Thijs zich niet. ,,Maar we gaan het bespreken en komen er zeker bij jullie op terug.”