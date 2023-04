Fietser zwaargewond bij botsing met auto in Mierlo

PS­V-talenten boeken met deze opstelling topsucces in Engeland en gaan naar internatio­na­le finale

De beloften van PSV hebben donderdagavond de halve finale in het toernooi om de Premier League International Cup gewonnen en spelen later dit seizoen dus in de eindstrijd van het prestigieuze Britse toernooi. Dankzij goals van Ismael Saibari en Jason van Duiven mocht PSV donderdag in Engeland een feestje bouwen en stond bij en tegen de beloften van Fulham een 1-2 eindstand op het scorebord.