Fifth NRE is veel meer dan een jazzclub

EINDHOVEN - Het veelzijdige jazzpodium Fifth NRE op het NRE-terrein in Eindhoven opent het seizoen ook dit jaar met het driedaagse festival Summerfall. Het is een zeer gevarieerde staalkaart van het repertoire dat er te zien zal zijn.

„Jazz, natuurlijk, maar ook een veel breder spectrum aan genres”, zegt Hein van Stiphout, eigenaar van het sfeervolle Fifth NRE pand, dat behalve een restaurant ook een bar en een kleine zaal omvat. Hij somt op. „Oude soul, blues, singer-songwriter, wereld. We zijn wat ze in de Verenigde Staten een jazzclub noemen. Maar wij streven naar een grotere bandbreedte. Eigenlijk zijn we dus eerder een ‘music club’.”

Quote We streven naar een grote bandbreed­te. Eigenlijk zijn we een ‘music club’ Hein van Stiphout, Fifth NRE

De opzet is om door het jaar heen in de weekends concertdiners te organiseren, een combinatie van muziek en eten. Daarnaast komen er optredens in de podiumzaal, waar 450 mensen in kunnen. „Dat maakt het voor het Muziekgebouw en de Effenaar aantrekkelijk om van die zaal gebruik te maken. Summerfall is eigenlijk onze seizoensopening, maar de dag voor het begint speelt Moonchild daar op initiatief van het Muziekgebouw. Het is een vooruitblik naar hun jazzfestival So What’s Next.”

Volledig scherm Zaal van Fifth NRE in Eindhoven © Fifth NRE

Ambities

Het is de derde keer dat Fifth NRE Summerfall organiseert, een festival op de grens tussen zomer en herfst. De bedoeling is om daarin een voorproefje te geven van wat mensen er het komend jaar kunnen verwachten. „Dat is bij voorgaande edities in de praktijk lastig gebleken, vanwege de beperkingen door het coronabeleid. Vorig jaar moesten we een week na Summerfall in lockdown. Daardoor hebben we te weinig waar kunnen maken van onze ambities.”

Het hele gebouw

Voor Summerfall wordt het hele gebouw ingeschakeld. In het restaurant gaat het om concertdiners. Net als voorgaande jaren is er op zondagochtend een ‘gospelbrunch’ waarbij een koor zal optreden. „Dat is onderhand een traditie. Het is heel populair bij het publiek. Heel bijzonder wordt ons nachtconcert in de intieme setting van de zaal. Dat is een optreden van Rilan & The Bombardiers. Hun muziek is een mix van pop, funk en rhythm & blues. Hun song Walking on Fire is gebruikt in drie Amerikaanse series, Shooter, Shut Eye en Rosewood.”

De agenda na Summerfall is nog leeg. „We zijn nog aan het opstarten. Maar we gaan het zo snel mogelijk uitrollen. Binnenkort is er meer te verwachten. Mensen zullen concerten in de agenda zien verschijnen. Die mogen ze gerust in de gaten houden.”

Summerfall. Vrijdag 23 tot en met zondag 25 september in Fifth NRE, Gasfabriek 5 in Eindhoven. Concert Moonchild. Donderdag 22 september, aanvang 20.15 uur. Zie ook fifthnre.com/agenda/.