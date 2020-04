Financiën PSV nog niet in gevaar door coronacrisis

Sinds 2011 is het lot van PSV in financieel opzicht met dat van de gemeente verbonden. PSV zat destijds in acute geldnood. Vanwege het grote belang van de club voor de stad schoot de gemeente te hulp. Ze kocht de ondergrond van het stadion en laat PSV hier nu elk jaar pacht over betalen. Onderdeel van de afspraak is dat de gemeente de financiën monitort.