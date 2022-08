Fiod valt binnen bij Dakarteams vanwege onderzoek naar Kazachse miljoenen van Astana

Phi­lips-koers opnieuw onderuit: FDA meldt nog eens tienduizen­den incidenten met apneuappa­ra­ten

EINDHOVEN - Op de dag dat Philips de topmanwissel bekendmaakte, had de FDA in de VS in de late avond nog een toegift: de Amerikaanse zorgwaakhond meldt nog eens tienduizenden extra incidenten met apneu-apparaten. Zo zijn beleggers andermaal in mineur.

