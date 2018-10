Flinke autobrand op A58 bij Oirschot, weg korte tijd afgesloten

Politie pakt de verkeerde voor beroving in Woensel: man na nachtje weer naar huis

18 oktober EINDHOVEN - De verdachte die woensdagavond is aangehouden voor de bedreiging en beroving bij Winkelcentrum Woensel is toch niet de dader. De politie heeft hem donderdag weer naar huis laten gaan. Hij werd aangehouden omdat zijn kleding sprekend op die van de dader leek. Ook had hij een speelgoedpistool bij zich.